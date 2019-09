Vorwärts Gronau kommt mit Bus und Pauke

Trainer Adam Fischer schmunzelt nur. „Das ist Handball. Diese lange Zeit braucht es, gerade in der Ferienzeit, um physisch topfit in das neue Spieljahr starten zu können.“

So endet nun – 125 Tage nach Abpfiff der Vorsaison – die punktspielfreie Zeit. In der Sparkassen-Arena am Stadtpark in Versmold findet das (inoffizielle) Saisoneröffnungsspiel statt. Ab 19.30 Uhr stehen sich die SpVg. Hesselteich-Siedinghausen und Vorwärts Gronau am heutigen Freitag gegenüber.

Wie hat sich der Gronauer Kader verändert? Der Altersdurchschnitt ist nochmals gesunken. Denn mit Pjeter Kabasi und Carsten Reß haben zwei Routiniers aufgehört. Und Torben Woltering, der nicht an der Vorbereitung teilnahm, steht höchstens als Stand-by-Spieler zur Verfügung, sollte das Verletzungspech die Vorwärtsler ganz böse erwischen. Dafür gehören jetzt Rückraumspieler Christian Woltering (Fischer: „Eine sehr gute Verstärkung aus Ochtrup“), Sascha Wensing (er war in der Aufstiegssaison noch am Ball, ehe er ein Jahr passen musste) und Malte Woschkowiak (Foto u. / Fischer: „Unser Jüngster mit 17 Jahren. Er gehört fest dazu, hat großes Potenzial.“) zum 16-köpfigen Kader. Jedoch steht Bastian Hofstedde wegen eines Achillessehnenrisses viele Monate nicht zur Verfügung.

Wie lautet das Saisonziel? „Primär geht es für uns um den Klassenerhalt“, bekräftigt Fischer, „daran hat sich nichts geändert.“ Er kalkuliert, dass dafür Platz elf in der Staffel mit 14 Teams reichen könnte. Aber der Coach, der weiterhin auch Theo Nagelmann als Co an seiner Seite hat, versichert auch, „dass wir natürlich das gute Ergebnis der letzten Saison mit Platz acht als Aufsteiger“ bestätigen wollen.

Wie beurteilt der Coach die Vorbereitung? „Ganz gut“, meint Fischer. „Alles lief nach Plan, die Absprachen wurden eingehalten.“ Sieben Testspiele wurden bestritten. Die nackten Ergebnisse waren nebenrangig. In zwei Partien haperte es an der nötigen Einstellung, „aber das ist alles geklärt und besprochen“, so der Trainer.

Wie ist der letzte Eindruck? „Unser Trainingstag in Reken war sehr positiv, alle haben super mitgezogen“, lobt Fischer. Tags darauf gewann Vorwärts sein letztes Testspiel bei Bezirksligist HSG Hohne-Lengerich hauchdünn. „Da haben wir es uns selbst zu schwer gemacht. Ich hoffe, jeder zieht daraus seine Lehren.“

Wie schätzt Vorwärts Gronaus Coach den Gegner ein? Ganz genau hat sich Fischer noch nicht informiert, was sich personell beim heutigen Konkurrenten getan hat. „Aber wir wissen, dass wir auf eine körperlich robuste Mannschaft treffen werden, die gerade zu Hause den Tempohandball forcieren und von der Halle frenetisch unterstützt wird“, ist es für die Gronauer dennoch keine Reise ins Unbekannte. „Aber es juckt in den Fingern. Wir sind bereit. Und es wäre toll, gleich etwas zum Saisonstart mitzunehmen“, betont Fischer und freut sich auch auf die eigene Fan-Unterstützung: „Wir kommen mit einem Bus und Pauke.“

Wie verliefen die letzten Vergleiche? Dass es überhaupt zum heutigen Spiel kommt, liegt auch daran, dass Vorwärts, den Klassenerhalt schon in der Tasche, Anfang Mai beim 28:40 wenig Gegenwehr zeigte. Hesselteich raffte sich danach auf und verhinderte im Saisonendspurt inklusive Entscheidungsspielen den Abstieg. Die Begegnung in Gronau gewann Vorwärts 36:27.