Für Kömmelt beginnt ein neues Kapitel

Gronau -

Im November werden die Tage grauer und trister. Und trotzdem freut sich Stefanie Kömmelt auf einen Termin in diesem Monat ganz besonders. Denn der Spielplan in der Frauen-Bezirksliga will es so, dass Vorwärts Gronau am 30. November gegen die DHG Ammeloe-Ellewick ran muss. Also gegen jenen Verein, bei dem Kömmelt zwölf Jahre lang mitwirkte – in nahezu allen Ämtern.