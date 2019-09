Dülmens Kock in Epe messerscharf auf Espeter

Epe -

Bei dieser Paarung hatten die Fußballfans vermutlich eine deutlich attraktiveres Match erwartet. Doch echte Torchancen blieben an diesem Sonntagnachmittag am Wolbertshof eher Mangelware. „Es war ein echter Abnutzungskampf“, suchte Dirk Bültbrun nach der passenden Beschreibung. Einer, den Vorwärts Epe am Ende mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Dülmen verlor.