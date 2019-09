Rein ergebnistechnisch ging dieses Debüt in die Hose. Denn die Handballerinnen von Vorwärts Gronau unterlagen beim Bezirksliga-Saisonauftakt in Coesfeld. So wie sie eben schon im vergangenen Jahr beide Matches gegen DJK VBRS 2 verloren hatten. Trotzdem wollte sich die neue Übungsleiterin der Blau-Weißen nicht zu sehr über das 25:29 (14:13) grämen. Eher ganz im Gegenteil: Stefanie Kömmelt verteilte mit Co-Trainer Slava Vorobev fleißig Komplimente und blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

„Wir wissen alle, dass wir auf diese gute Leistung aufbauen können“, rückte Kömmelt die Niederlage ins rechte Licht. Denn die Coesfelder Reserve war auch mit Unterstützung einiger Verbandsliga-Akteurinnen aufgelaufen. Die Erste hatte nämlich spielfrei. „Da haben sich dann mehrere Spielerinnen dazu bewogen gefühlt, eben bei der Zweitvertretung mitzuwirken“, nahm es die Vorwärts-Trainerin sportlich. Zumal ihre Schützlinge einen tollen Start hinlegten.

Jula Ebbert erzielte per Siebenmeter den ersten Saisontreffer der Gronauerinnen. Mila Goeters legte doppelt nach. Und schon stand es 3:0 für die Gäste! Hochmotiviert und mit großer Laufbereitschaft hielt Vorwärts später lange einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Erst fünf Minuten vor der Pause ging Coesfeld das erste Mal in Führung (12:11). Doch die Dinkelstädterinnen drehten den Spieß noch einmal um. Mila Goeters traf zum 14:13-Pausenstand für Gronau und eröffnete mit dem 15:13 auch den zweiten Abschnitt.

„Dann schlichen sich technische Fehler ein“, bedauerte Stefanie Kömmelt, dass das Match nun schnell eine Wende nahm. Jetzt waren es die Dinkelstädterinnen, die stets zwei oder drei Toren hinterherliefen. Trotz engagierten Kampfes – näher kam Vorwärts nicht mehr heran. Am Ende fehlte die Kraft und war das 25:29 dann amtlich.

„Wir haben ja eine sehr sportliche Vorbereitung hinter uns“, meinte Kömmelt nach dem Abpfiff. „Für ein Auftaktspiel war es eine gute Teamleistung, die Lust auf mehr macht.“ Zum Beispiel am kommenden Sonntag an der Laubstiege gegen die HSG Hohne/Lengerich.