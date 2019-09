Bravouröser Kampf wird mit einem Punkt belohnt

„Ein hartes Jahr“ hatte die Trainerin ihren Schützlingen prognostiziert. Und das 18:36 beim ASV Hamm-Westfalen ließ nichts Gutes erahnen. Doch am zweiten Spieltag überraschten die Nachwuchshandballer alle. Mit einem tollen Match, bei dem sie sogar am Sieg schnupperten.

Denn auf der Uhr in der Halle an der Laubstiege standen nur noch fünf Sekunden, als Vorwärts mit 20:19 führte. Erst da gelang Gegner HSC Haltern/Sythen der 20:20-Aussgleich. Für Gronau ist das freilich ein erster Achtungserfolg in der höheren Spielklasse.

„Die Jungs haben in der Pause gespürt, dass da heute etwas gehen könnte“, erzählte die Trainerin hinterher. Klar, denn die Blau-Weißen erwischten einen starken Start, lagen gleich mal 3:0 in Front. Das gab nach der Klatsche in Hamm spürbar Sicherheit und auch Selbstvertrauen. Gegner Haltern/Sythen musste sich also gewaltig strecken, um überhaupt mit einem knappen 10:9-Vorsprung die Seiten zu wechseln.

Vorwärts Gronaus B-Jugend punktet in der Verbandsliga 1/65 Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

„Leider fanden wir nach Wiederbeginn nicht direkt ins Spiel, sondern ließen den Gegner auf 11:14 wegziehen“, ärgerte sich Karola Westhoff später. Doch Torben Schmidt und Finn Lammers setzten sich immer öfter im Rückraum durch, und Erik Wölk erkämpfte sich am Kreis einige Siebenmeter. Auf einmal stand es wieder 15:15.

Dann übernahm die Gronauer B-Jugend sogar die Führung und das Kommando, sodass die Fans auf der Tribüne eine packende Schlussphase erlebten und beinahe einen Heimsieg gesehen hätten. Nur das komplette Happy End mit gleich zwei Punkten blieb aus.

Vorwärts Gronau : Nils Steinkamp, Tobias Schmidt (beide Tor), Torben Schmidt (7 Treffer), Finn Lammers (6), Berkan Kozan (3), Luca Rymarczyk (2), Leonard Ernst, Erik Woelk (je 1), Sebastian Hoof, Bernd Lüttikhuis, Elias Berkemeier, Luca Brockhues, Marlon Ernst, Max-Lukas Kersting.

Ebenso startete Vorwärts Gronau in den Bezirksligen in die Saison.

Die weibliche C-Jugend benötigte in Wettringen eine ganze Halbzeit, um in die neue Spielzeit zu finden. Viele technische Fehler sorgten für einen 8:12-Rückstand zur Pause. Trotz einer starken Aufholjagd und einer beherzten Abwehrleistung reichte es nicht mehr zu einem Sieg. Gerade die Leistung in der zweiten Hälfte lässt aber positiv in die Zukunft blicken, auch wenn die Partie 18:20 verloren wurde.

Und auch die weibliche B musste ohne Punktgewinn die Platte verlassen, das Team hatte – ebenfalls in Wettringen – mit 21:23 das Nachsehen. Lange Zeit war die Begegnung ausgeglichen. Zur Halbzeit führten die Blau-Weißen noch mit 14:12 und erhöhten danach auf 17:13. Doch sechs Treffer in Folge für Wettringen ließen die Partie kippen.

Hingegen gelang der weiblichen A-Jugend in Hörstel ein Auftaktsieg. Nach kurzer Eingewöhnungszeit steigerten die Gronauerinnen sich von Minute zu Minute und verbuchten zur Halbzeit bereits einen Neun-Tore-Vorsprung. Im zweiten Durchgang ließ die Mannschaft ein bisschen nach. Trotzdem reichte es zu einem 27:18-Sieg.