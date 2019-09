Seit Jahren beziehen die Triathleten des Tri Club Wuppertal im Frühjahr ihr Trainingsquartier am Drilandsee. Im Gegenzug gingen zuletzt immer einige Triathleten des TV Gronau in Wuppertal beim „Bergischen Hammer“ an den Start, einem Triathlon mit ganz einem besonderen Charakter.

Nach 500 Metern Schwimmen im Freibad geht es mit dem Mountainbike auf eine 14,4 Kilometer lange, anspruchsvolle Strecke durch den Staatsforst Burgholz, bei der rund 330 Höhenmeter zu bewältigen sind. Auch die Laufstrecke über fünf Kilometer hat es in sich.

Als Lohn für ihre Anstrengungen durften die Gronauer auch in diesem Jahr wieder etwas für den Werkzeugkasten mit nach Hause nehmen.

Denn für die jeweils drei Erstplatzierten in den Altersklassen gibt es beim „Bergischen Hammer“ ein „Hämmerchen“ als Belohnung. Wie schon im Vorjahr durfte Silke Teuber ein goldenes Hämmerchen als Schnellste in der W45 einpacken. Nach 1:29:39 Stunden kam sie als Siebte ins Ziel. Ebenfalls wie 2018 gab es für Rolf Schweiger das silberne Hämmerchen für Platz zwei in der M55. Er wurde 19. im Feld der 115 Männer in 1:18:50 Stunden.

Nur 13 Sekunden später überlief Robert Effing als 21. die Ziellinie. Dafür gab es für ihn das bronzene Hämmerchen in der M50. Dennis Müller kam nach 1:32:39 Stunden als 66. insgesamt und als Achter der M35 ins Ziel.