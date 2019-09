Den ersten Titel erreichte Matthes Holtkamp im Kugelstoßen der U18. Er stieß die 5-kg-Kugel auf 9,25 m.

Über 800 m holten die Eperaner einen Titel nach dem anderen. Hanna Wissing (W12) stellte in 2:42,50 Minuten eine eigene Bestleistung auf und gewann den Kreismeistertitel mit drei Sekunden Vorsprung. Ebenfalls als Erste in ihrer Altersklasse passierte Elissa Albers nach 2:37,28 Min. die Ziellinie.

Hanne Holtkamp sicherte sich in 2:40,83 Min. in der W15 den Sieg.

Einen Pflichtsieg fuhr Fabiane Meyer ein. Die Fünftplatzierte der Deutschen Meisterschaft lief 2:23,76 Minuten zur Goldmedaille.

Abschließend jubelte auch Anne Buscholl über den Titel. Sie meisterte die 800 m in der Frauenwertung in persönlicher Bestzeit von 3:11,01 Min.

Zweite Plätze in der männlichen Jugend erreichten Justus Overkamp (M13) in 2:58,64 Min. und Matthes Holtkamp (U18) in 2:32,53 Min. Dritter der M15 wurde Jan-Friedrich Büscher in 2:33,11.

In der W11 steuerte Emma Overkamp (2:49,26 Min.) eine Silbermedaille bei. Fünfte wurde Liliane Perrevort (2:57,89 Min.), Sechste Charlotte Buscholl (2:59,26 Min.).

Marie (3:17,29 Min.) und Lina Huesmann (3:25,47 Min.) liefen mit persönlicher Bestzeit in der W9 auf Platz vier und fünf.

Paul Buscholl (M11) wurde Dritter im Schlagball (33,50 m) und Vierter im Weitsprung (3,73 m).