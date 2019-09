Also genau dort, wo die Gronauer am vergangenen Sonntag beim 4:3 den nächsten Dreier einfuhren und somit jetzt bei 16 Punkte stehen. RWN hat alles gewonnen und die Maximalausbeute von 18 Zählern auf dem Konto.

Um 15 Uhr ist dann SG im Spechtholtshook gegen ASV Ellewick 2 an der Reihe. Der kommt mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen auf eine komplett ausgeglichene Bilanz.

ASC Schöppingen 2 empfängt um 12.45 Uhr SF Graes. Und in der Kreisliga B2 ist der SV Eggerode ab 15 Uhr in Hochmoor gefordert.

Erster Punkt für die Fortunen

Fortuna Gronau 2 holte in der B-Liga bereits am Donnerstagabend dank des 2:2 (1:2) gegen VfB Alstätte 2 den ersten Saisonpunkt. Für den Tabellenletzten trafen Maximilian Holzhauer und Maximilian Schulten. Tobias Terweh und Jonas Große-Hündfeld hatten die VfB-Reserve zwischenzeitlich 2:1 in Front geschossen.