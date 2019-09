In der Spielzeit 2016/17 trafen die Eper Reserveteams sich das letzte Mal. Und hier ging der Saisonvergleich an die Blauen. Damals setzte sich der FC am Wolbertshof mit 2:0 durch, ließ in den Bülten auch keinen Gegentreffer zu, kam aber nicht über ein 0:0 hinaus. Vor ziemlich genau vier Jahren feierten derweil die Grünen ihren letzten Sieg im Prestigeduell. Am 6. September 2015 setzte sich Vorwärts mit 2:1 durch.