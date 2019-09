So erging es auch der Turnierleitung um Frank Schreiter . „Der sportliche Ablauf der diesjährigen Offenen Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung von Vorwärts Gronau lief in diesem Jahr besser als erwartet,“ zieht Schreiter ein erstes Resümee in der letzten Woche des Turniers. Das dies jedoch auch ein Nachteil sein kann, stellte sich erst zum Ende der Veranstaltung heraus.

So stehen bereits vor dem Endspieltag am heutigen Samstag einige Vereinsmeister fest. „Da waren wir im Gegensatz zum Vorjahr, in dem einige Endspiele nachgeholt werden mussten, in diesem Jahr einfach zu schnell. Das passiert halt, wenn man flexibel bleiben möchte und wenn auch noch das Wetter mitspielt,“ kommentiert die Turnierleitung.

Zudem fallen einige unerwartete Termine genau auf den Endspieltag. „Wenn plötzlich Spieler im Endspiel stehen, die am Finaltag wichtige private Termine vorgesehen haben, dann reagieren wir natürlich und ziehen diese Spiele durchaus auch mal vor,“ erklärt Schreiter.

„Stattfinden werden heute insgesamt sechs Endspiele. Die anschließende Players-Party und Siegerehrung haben wir auf den 19. Oktober ab 18.30 Uhr verlegt. In Absprache mit der Abteilungsleitung haben wir beschlossen, dass das einfach mehr Sinn macht.“

Endspiele am Samstag

Junioren 1 (15 Uhr): R. Ose ( TV Grün Gold Gronau) gegen M. Wienker

Damen Einzel LK 1 – 14 (19 Uhr): B. Suchanke-Paul gegen Nadine Eckrath (beide Vorw. Gronau)

Herren Einzel LK 1 – 14 (19 Uhr): R. Maseland (TV Grün Gold Gronau) gegen M. Trienen (TV Grün Gold Gronau)

Herren 60 (17 Uhr): Christian Bauer (TV Grün Gold Gronau) gegen Christof Waniek (Vorwärts Gronau)

Mixed LK 1 – 14 (17 Uhr): S. Bischof / X. Sparwasser (TV Grün Gold Gronau) gegen B. Suchanke-Paul / G. Suchanke (Vorwärts Gronau)

Mixed LK 15 – 21 (12 Uhr): S.Dapper / H. Riewe (Vorwärts Gronau) gegen B. Suchanke-Paul / G. Suchanke