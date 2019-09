Die irren 90 Minuten lassen sich im Schnelldurchgang so zusammenfassen: Die Hausherren erwischten Vorwärts auf dem falschen Fuß, gingen 2:0 in Führung. Mit wütenden Angriffen konterte Epe und drehte das Match bis zur Pause, lag nun selbst mit 4:2 in Front. Als sich die Wüllener direkt nach Wiederbeginn beim 3:4 vielleicht noch Hoffnungen machte, bat unterdessen Vorwärts-Kicker Luca Laufer zur großen Solo-Show. Der Eper Angreifer erzielte alle vier Tore der Grün-Weißen im zweiten Durchgang gegen das Tabellen-Schlusslicht.

„Wahnsinn“, griff sich auch Übungsleiter Dirk Bültbrun hinterher an den Kopf. Und er hatte durchaus Kritisches anzumerken. „In der Anfangsphase leisten wir natürlich beste Aufbauarbeit gegen einen angeschlagenen Gegner“, kommentierte Bültbrun den Start in dieses Match, als die Vorwärts-Abwehr noch gar nicht auf der Höhe war.

Erst Temelkov, dann Aufbauarbeit, dann die Reaktion

Dabei hätte das gar nicht sein müssen, doch Aleksander Temelkov vergab schon nach wenigen Sekunden das 1:0, als er einen Meter vorm gegnerischen Kasten den Ball neben das Tor schob. Nach dem anschließenden „kollektiven Tiefschlaf haben wir eine gute Reaktion gezeigt, es hätte auch höher als 4:2 zur Pause stehen können“, fand Dirk Bültbrun.

Das dritte Tor erzielte der TuS, weil Vorwärts in der Halbzeit von einer Fünfer- auf eine Viererkette umstelle. Marcel Terhaar ging gelb-rot-gefährdet vom Feld. Und es kam – völlig richtig – der vierfache Torschütze Luca Laufer. Damit nahm das Schützenfest seinen Lauf.