Die Mannschaft von Adam Fischer spielte in eigener Halle am Sonntagnachmittag gegen den Vorjahres-Vizemeister TG Hörste 27:27 (13:12), vergab dabei allerdings einen Drei-Tore-Vorsprung noch in den Schlussminuten.

Besser lösten es derweil die Handballerinnen der Blau-Weißen in der Bezirksliga . Denn sie hatten zuvor in der Halle an der Laubstiege die HSG Hohne/Lengerich mit 19:17 in die Knie gezwungen und einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand pulverisiert. Für Trainerin Stefanie Kömmelt war es ihr erster Vorwärts-Sieg.