Gronau -

So richtig wollte sich Adam Fischer nicht in die Karten schauen lassen. „Das Unentschieden geht völlig in Ordnung“, betonte der Trainer von Vorwärts Gronau nach dem 27:27 (13:12) gegen TG Hörste. Und er verwies darauf, dass es sich beim Vorjahres-Vizemeister ja nun wahrlich „nicht um Laufkundschaft“ gehandelt habe.