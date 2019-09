Die Blau-Weißen legten nämlich noch eine Schippe drauf und bezwangen am zweiten Spieltag in eigener Halle an der Laubstiege die HSG Hohne /Lengerich mit 19:17 (8:10). An wen das Sonderlob zu gehen hatte, stand für Kömmelt nach dem Abpfiff schnell fest: „Den routinierten Rückraumspielerinnen der HSG gelangen nur sechs Tore. Diese Abwehrleistung muss ich einfach positiv bewerten“, so die Trainerin.

Aber noch einen weiteren Trumpf spielten die Gronauerinnen an der Laubstiege aus: eine Moral, die absolut intakt ist. Weil der doppelte Punktgewinn keineswegs selbstverständlich war. Zu Beginn der zweiten Hälfte lagen die Blau-Weißen kurz sogar mit vier Toren im Hintertreffen. „Dass wir mit einem 8:10 in die Pause gingen, haben wir uns selbst zuzuschreiben. 15 verworfene Angriffsaktionen sagen da alles“, analysierte Stefanie Kömmelt völlig richtig.

Keeperin Theresa Walfort rüttelte allerdings ihre Vorderleute mit einigen guten Paraden wach. Und so kämpfte sich Vorwärts heran, glich nach 43 Minuten durch einen Siebenmeter von Elena Nagelmann erstmals wieder aus. Auf einmal klappte es also auch in vorderster Front. Das Selbstvertrauen stieg, das Spiel kippte – und Vorwärts beendete es als verdienter Sieger.