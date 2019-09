Denn der ASC Schöppingen lieferte gegen Eintracht Stadtlohn eine insgesamt souveräne Leistung ab und gewann mit 4:1 (1:1).

Einziger Makel: Nachdem die Gäste im Vechtestadion in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich gekommen waren, musste der der ASC im zweiten Abschnitt praktisch wieder von vorne beginnen – und tat dies ernsthaft und konzen­triert. „Stadtlohn hat sich im ersten Abschnitt erfolgreich gewehrt“, sah Figueiredo nach dem 1:0 durch Maik Menke (12.) durchaus engagierte Gäste. „Aber nach dem Seitenwechsel sind wir immer besser in die Zweikämpfe gekommen. Das war kein Sieg durch Schönspielerei, sondern von unserer Seite aus höchste Effektivität“, so Schöppingens Spielertrainer, dem selbst das 3:1 gelang.

Kapitän Nils Kröger hatte mit dem 2:1 zuvor die Hausherren auf die Siegerstraße gebracht (63.), Vitali Neumann veredelte den Dreier mit dem 4:1 (87.).