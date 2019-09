Epe -

Erster Saisonsieg für die Tischtennisspieler des TV Westfalia Epe in der Bezirksklasse: Gegen Kreisliga-Aufsteiger TB Burgsteinfurt 3 verbuchten Brouwer, Brinker und Co. einen 9:4-Erfolg. In der Tabelle gelang damit der Sprung auf Rang neun.