Siegreich waren am 5. Spieltag auch der VfB Alstätte (6:2 gegen Fortuna Gronau 2) und Vorwärts Epe (5:1-Sieger bei SpVgg Vreden 2).

Dabei trafen für Epe Indra Przybyla und Malin Gründken doppelt sowie einmal Jill Wiedermann.

Für den VfB, der schon zur Halbzeit 5:0 vorne lag, erzielten Theresa Große-Schwiep (3) und Franziska Wisseling (2) die Treffer. Fortunas Doppeltorschützin zum zwischenzeitlichen 2:5 hieß Darleen Fritzsch.

Bei seinem 3:1-Heimsieg nahm der ASC Schöppingen einen souveränen Anlauf. Frauke Bruns und Franka Robert zielten früh knapp daneben, später ließ Melis Berke eine Chance aus. Zwischendurch zeigte sich Keeperin Josefine Halsbenning auf dem Posten.

Dann aber spielte Berke einen Pass auf Julia Schmitz , den die Torjägerin zum 1:0 verwertete.

Auch wenn sich die Gäste nun mehr zeigten, auch Tor Nummer zwei markierte der ASC. Melina Ribbers war mit einem weiten, hohen Ball über die Torhüterin zum 2:0 erfolgreich (42.).

Ein Abspielfehler in der Abwehr ermöglichte der Spielgemeinschaft den Anschlusstreffer zum 2:1, der jedoch fast postwendend beantwortet wurde. Julia Schmitz war es, die den ASC nach einem Zuspiel von Melis Berke über das 3:1 jubeln ließ..

Am kommenden Sonntag erwartet Vorwärts Epe um 11 Uhr am Wolbertshof den VfB Alstätte. Fortuna Gronau 2 tritt um 11 Uhr gegen VfL Billerbeck 2 an. Der ASC spielt um 13 Uhr in Gescher.