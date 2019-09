Nach der Vizemeisterschaft im letzten Jahr besiegte sie nun im Finale ihre Gegnerin Kathrin Haddick in einem hart umkämpften Spiel in drei Sätzen mit 20:22, 21:14 und 21:11.

Damit darf sich die Siegerin nun sogar Weltmeisterin nennen. Speckbrett ist nämlich eine nur in Münster beheimatete Sportart, welche dem Tennis ähnelt und mit einem Holzschläger gespielt wird.

Deshalb wird in der Speckbrett-Szene in Münster bei den Siegern der verschiedenen Stadtmeisterschaftsklassen mit einem Augenzwinkern auch gerne von „Weltmeistern“ gesprochen.

Der Ursprung des Speckbrettspiels geht weit in das letzte Jahrhundert in das Jahr 1929 zurück. In den Anfangsjahren wurden tatsächlich Bretter zum Schneiden von Speck aus der Küche zweckentfremdet. Heute besteht der Schläger aus einem Holzbrett mit Griff und gebohrten Löchern auf der Schlagfläche. Gespielt wird mit einem Tennisball auf einem etwas kleineren Feld als beim Tennis. In Münster gibt es aktuell drei Vereine, die sich bei der Ausrichtung der Stadtmeisterschaft abwechseln.