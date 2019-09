Denn die IAAF Road Race Label sind Qualitätssiegel der Internationalen Leichtathletik Vereinigung, die an hohe Kriterien gebunden sind. So müssen nationale und internationale Top-Athleten am Start sein, der Kurs offiziell vermessen und auch verschiedenste organisatorische Rahmenbedingungen erfüllt sein.

So können sich Läuferinnen und Läufer zum Beispiel bei Veranstaltungen mit Bronze-Label für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele qualifizieren.

Auch wenn die Qualitätskriterien vor allem optimale Bedingungen für die Top-Athleten garantieren sollen, profitieren davon natürlich ebenso die rund 10 000 Breitensportlerinnen und -sportler, die in den vergangenen Jahren beim Enschede-Marathon über die verschiedenen Distanzen am Start waren.

Die haben teilweise schon mit der Vorbereitung auf eines der größten Laufsport-Events der Niederlande begonnen.

Denn am 7. September fand bereits mit einer Infoveranstaltung der Auftakt zu den „Clinics“ statt.

Die „Clinics“ sind seit mehr als 25 Jahren Bestandteil des Enschede-Marathons. Alljährlich bereiten sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer bei den „Clinics“ auf den Start beim Marathon, Halbmarathon oder 10 km-Lauf vor. Achtmal trifft man sich zum gemeinsamen Training. Dazu gibt es immer Informationen auch rund ums Laufen; eine medizinische Betreuung steht ebenso bereit. Fünfmal stehen außerdem gemeinsame Dauerläufe auf dem „Clinics“-Programm. Für das individuelle Training erhalten die Teilnehmer zudem detaillierte Trainingspläne. Das erste gemeinsame Training steht am 5. Oktober auf dem Programm.

