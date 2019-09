Gronau -

Getrennte Wege gehen am Sonntag die Handballer von Vorwärts Gronau. Während die Frauen in der Bezirksliga Heimrecht gegen den TSV Ladbergen genießen, treten die Herren in der Landesliga auswärts beim TV Werther an. Doch zwei Spieler fehlen den Blau-Weißen.