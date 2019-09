„Wir sind da, wo es erst einmal nicht weiter runter geht. Aber“, versichert Bernd Meyer vor der Partie gegen ASC Schöppingen, „die Trainingsbeteiligung ist weiterhin gut, und es wird auch noch gelacht.“

Was der Trainer des FC Epe 2 nach der 1:4-Derbypleite formuliert, hört sich ein wenig an wie eine Mischung aus Kampfansage und Zweckoptimismus. Schließlich gastiert am Sonntag (13 Uhr) der Tabellendritte der Kreisliga A1 in den Bülten.

Meyers Respekt vor den Vechtestädter scheint groß, wenn er sagt: „Mit Figo haben die Schöppinger einen Spieler mit Oberligaerfahrung in ihren Reihen. Wir sind Spieler mit Kreisliga-B-Erfahrung.“

„Stimmung ist hervorragend“

Figo, das ist ASC-Spielertrainer Rafael Figueiredo. Und der kann freilich Besseres als sein Gegenüber berichten. „Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend. Natürlich wollen wir Schwung der letzten Wochen mitnehmen und in Epe wieder abliefern. Natürlich wissen wir ebenso, dass lange noch nicht alles Gold ist, was da glänzt und dass wir uns noch steigern müssen, wenn wir weiter oben mitmischen wollen.“

Antonius Alfert ist beim ASC wieder dabei. Dafür weilt Kapitän Nils Kröger im Urlaub. Auf Eper Seite fallen Max Peters und Max Mensing mehrere Wochen verletzt aus. Bernd Meyer: „Es geht zwar immer noch schlimmer. Aber ehrlich gesagt reicht es jetzt auch.“

GW Lünten - Vorwärts Epe 2

Mit einem 4:1-Derbysieg gegen FC Epe 2 im Rücken, den ersten Saison-Dreier überhaupt, möchte Vorwärts Epe 2 nun in der Kreisliga A1 Fahrt aufnehmen. Am besten gleich bei GW Lünten.

Dazu rät Trainer Dirk Werenbeck, „gar nicht zu sehr auf die Gegner zu schauen. Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen, aber auch die noch zu hohe Fehlerquote vorne wie hinten herunterschrauben.“ Mehr Stabilität will der Coach in Lünten sehen. Mit welchem Personal ist ungewiss, da viele Akteure noch angeschlagen sind.

SuS Stadtlohn 2 - Fortuna Gronau

„Diese Situation spornt alle nur zusätzlich an“, frohlockt Orhan Boga. Denn nachdem jetzt auch noch Keeper Jonas Böcker aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, steht dem Trainer von Fortuna Gronau bei SuS Stadtlohn 2 ein stolzer 23-Mann-Kader zur Verfügung. „Der Konkurrenzkampf lebt, das hilft uns“, findet Boga. „Wir gehen beim SuS also voll auf Sieg!“

Für die Blau-Schwarzen wäre das dann bereits der vierte in Folge. „Und wir haben uns von Woche zu Woche leicht gesteigert. Vor allem gegen Lünten hat mir die defensiv sehr disziplinierte Leistung gefallen.“ So soll es auch in Stadtlohn sein, „um dann schnell und schnörkellos vorne anzugreifen“, fordert Boga.