„Unterm Strich waren wir 70, 80 Minuten das bessere Team und haben verdient gewonnen“, ergänzte der Vorwärts-Coach insgesamt relativ zufrieden.

Glück hatten überlegene Eperaner in der ersten Hälfte, als ein Querschläger der Union die beste Chance bis zum Pausentee ermöglichte. Doch die Gäste verzogen.

Temelkov schlägt gleich drei Mal zu

Nach dem Seitenwechsel ging es am Wolbertshof dann Schlag auf Schlag: Erst passte Luca Laufer gelungen auf Aleksandar Temelkov, der zum 1:0 vollendete (46.). Dann antwortete Lüdinghausen (49.), ehe Marcel Terhaar abermals Temelkov in Szene setzte, der Grün-Weiß abermals in Front schoss (69.).

Temelkov war es auch, der von einem Union-Akteur so gestoppt wurde, dass dieser mit Rot vom Platz musste, ehe Epes Stürmer nach einem langen Ball richtig spekulierte: Der Ball rutschte dem Verteidiger durch die Schlappen, Temelkov eilte auf und davon – 3:1 (80.).

Büning tankt sich durch, Albers staubt ab

Anschließend setzte Jaan Büning mit einer starken Energieleistung über rechts noch einen drauf. Der Keeper vereitelte zwar dessen Chance glänzend, war gegen Florian Albers Abstauber allerdings machtlos (89.).