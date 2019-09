Schon am Morgen hatte den Coach die Nachricht ereilt, dass Torwart Christoph Hockenbrink krankheitsbedingt die Partie in Werther verpassen würde. „Dann stehst du da mit nur einem Keeper, kannst nicht reagieren“, hätte Fischer dies am liebsten getan.

Weil Sebastian Klaas nicht seinen allerbesten Tag erwischte. „Sonst holt er gerne mal drei, vier Dinger raus, wo wir uns alle fragen: Wie ging das jetzt? Aber um es deutlich zu sagen: An Sebastian lag es nicht.“

Die Partie war zudem noch lange nicht angepfiffen, als Vorwärts schon die nächste Panne verbuchen durfte – eine Reifenpanne. „Dann stehst du erstmal ewig im Regen“, konnte es Fischer nicht fassen. „Und zur Krönung siehst du schließlich ein Match mit starken 29 Auswärtstreffern und mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft, die wirklich alles reinwirft. Und trotzdem geht es dann mit 29:31 in die Hose.“

Woschkowiak überzeugt im Rückraum

In der Tat verkaufte sich Vorwärts Gronau glänzend. Malte Woschkowiak, der im dezimierten Rückraum zum Zuge kam, erzielte nicht nur den ersten Treffer der Partie, sondern holte sich auch noch ein Sonderlob ab: „Das hat er heute wirklich stark gemacht“, so Fischer.

Seine Mannschaft zog erst einmal auf 3:0 davon und geriet erst nach 26 Minuten beim 11:12 das erste Mal ins Hintertreffen. Joscha Lenting glich direkt nach der Pause zum 15:15 aus, die Begegnung blieb bis zum 19:19 komplett offen.

Drei Zeitstrafen sind der Knackpunkt

Dann allerdings kassierte Vorwärts direkt zwei Zeitstrafen für Jan Stienemann und Jan Ibing, in doppelter Unterzahl zudem noch weitere Zwei Minuten für Malte Woschkowiak. „Das war ganz sicher der Knackpunkt in der Partie“, fand Adam Fischer. Denn der TV Werther setzte sich nun entscheidend ab, gab den 25:21-Vorsprung nicht mehr aus den Händen und siegte mit 31:29.

Dass es derart viele Zeitstrafen hagelte, schmeckte Fischer nicht. „Da war auf Seiten der Hausherren jede Menge Theatralik dabei. So etwas müsste meine Mannschaft eigentlich auch lernen. Aber das geht offenbar gegen ihre Handballer-Ehre.“