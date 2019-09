Denn dann aber machten die Gäste kurzen Prozess, nutzten eine Vielzahl von Fehlern zur 14:9-Pausenführung und schließlich auch zu einem klaren 28:17-Erfolg in der Halle an der Laubstiege.

„Heute hat sich leider gezeigt, dass uns in der Saisonvorbereitung Zeit gefehlt hat“, ging Trainerin Stefanie Kömmelt nach dem Schlusspfiff direkt in die Analyse. „Wichtig wird es deshalb für uns sein, dieses Spiel schnell abzuhaken und sich auf die nächsten Duelle einzustimmen.“ Etwa auf den noch ungeschlagenen Vierten BSV Roxel, auf den die Vorwärtslerinnen vor einer einmonatigen Herbstpause ebenfalls in einem Heimspiel am kommenden Wochenende treffen werden.

Unglücklicher Start und immer mehr Fehler

Die Partie begann denkbar schlecht, weil Jula Ebbert direkt zum Start einen Siebenmeter nicht nutzte. Also lag Ladbergen im Anschluss auch ein bis drei Treffer vorne. Abschütteln ließ sich Gronau allerdings nicht. Bis zur 23. Minuten jedenfalls nicht, als Rebecca Braun auf 8:10 verkürzte. Danach traf in Hälfte eins nur noch Lina Brüning per Strafwurf und ließ der nächste Feldtreffer von Vorwärts durch Mila Goeters bis zur 33. Minute auf sich warten.

Aber Ladbergens Theresa Untiet antwortete mit gleich drei ihrer 14 Tore in Serie zum 19:10 für den TSV. „Als Team haben wir versucht, Lösungen zu finden. So haben wir am Ende zumindest ein weitaus schlimmeres Ergebnis verhindert“, sah Kömmelt das Positive nach der Partie.

Erfolgreichste Gronauer Schützin war am Sonntag an der Laubstiege Jula Ebbert mit sechs Toren, fünf davon vom Siebenmeterpunkt.