SG Gronau behauptet sich an der Spitze

Gronau -

Weil das eigene Match bereits am Dienstag ausgefallen war, musste Rot-Weiß Nienborg hilflos mit ansehen, wie sich SG Gronau mühelos am Donnerstag an der Tabellenspitze der Kreisliga B1 behauptete. Für den SV Eggerode gab es derweil eine bittere Abreibung.