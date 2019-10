Erste Allgemeine Verunsicherung

Und falls Andre Hippers eine zweite Karriere als Schauspieler anstreben würde: Wie wäre es mit einem Remake der Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“? Spieltag für Spieltag wiederholt sich nämlich das Dilemma. Allerdings ist dem Spielertrainer momentan nun wirklich alles andere als zum Lachen zumute.

Denn in den Bülten wie auch bei den Gastauftritten des Eper Fußball-Bezirksligisten gilt seit Wochen schon: Drama, Baby, Drama! Musik drin war in den Partien immer. Voll auf ihre Kosten kamen aber nur die gegnerischen Fans. Der eigene Anhang, die FC-Kicker und natürlich Hippers selbst schütteln nur noch ungläubig ihre Köpfe. Denn diese Krise ist irgendwie gar nicht zu greifen – außer mit nackten Zahlen.

Problem eins: Ganz späte Gegentore

Und die Bilanz des Schreckens liest sich so: Nach dem 4:2 gegen Aufsteiger VfB Alstätte hat der FC Epe alle seine fünf Spiele verloren. In drei dieser Begegnungen, nämlich gegen TuS Haltern 2 (2:3), gegen Adler Weseke (1:2) und auch am letzten Wochenende bei RC Borken-Hoxfeld (2:3) ereilte die Blauen der Knock-out ab der 89. Minute – meist erst in der Nachspielzeit.

„Die Jungs machen das ja nicht mit Absicht“, zuckt Andre Hippers ratlos mit den Achseln, nachdem es selbst beim Schlusslicht Borken-Hoxfeld schiefgegangen und der FCE nun selbst Tabellenletzter ist.

Problem zwei: Frühe Gegentreffer

Statistisch kommt es allerdings noch dicker: In den drei genannten Partie plus bei SF Merfeld (0:1) und in Lippramsdorf ebenso (1:3) fingen sich die Eperaner spätestens sieben Minuten nach dem Seitenwechsel immer ein frühes Gegentor. „Ehrlich gesagt traue ich mich in der Halbzeitansprache schon fast nicht mehr, überhaupt etwas anzusprechen. Es lief zuletzt immer gegen uns“, gewährt der Trainer-Novize Hippers einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. Im Gespräch ist deutlich zu spüren: Es rumort im Übungsleiter, die Situation lässt ihn nicht kalt, nicht los – er nimmt sie mit nach Hause.

Zumal die Blauen bei keiner ihrer letzten fünf Niederlagen zur Pause hinten, drei Mal sogar noch vorne lagen. Oder besser gesagt: in keinem aller acht Saisonspiele war dies bisher der Fall. Würde eine Partie nur 45 statt eben 90 Minuten dauern, käme die Elf aus den Bülten auf 16 statt eben nur vier Punkte!

Kein Problem: Die Mentalität

Da stellt sich dann eben doch jene Frage, die Marco Reus schon mal aus dem Sattel steigen lässt. Andre Hippers bleibt dabei ganz ruhig und besonnen. „Ein Mentalitätsproblem kann ich nun wirklich nicht erkennen. Es gab ja schon in einigen Spielen schwierige Situationen, die wir erfolgreich gelöst haben. Gegen Haltern haben wir ein schnelles 0:1 bis zur Pause gedreht. In Borken haben wir den zwischenzeitlichen Rückstand mit einem 2:2 beantwortet. Auch in Nordkirchen haben wir aus einem 0:1 noch vor der Pause ein 1:1 gemacht“, findet Hippers ausreichend Beispiele.

Und zumindest hier gibt dann auch die Statistik dem Coach definitiv recht. Denn das 1:3 in Lippramsdorf war die einzige von sechs Pleiten mit mehr als einem Treffer Differenz. Die Spiele, die der FC Epe abliefert, sind meist Angelegenheiten auf Augenhöhe.

Lösungsansatz?

„Das ist so“, findet auch Andre Hippers. Doch was ist jetzt zu tun? „Wir dürfen nicht den Glauben an uns verlieren, müssen versuchen, unseren Weg bedingungslos und mit durchaus gutem Fußball weiterzugehen. Auch für mich als Trainerneuling ist es eine schwierige Phase – und hoffentlich auch eine lehrreiche.“

Denn Hippers weiß ebenso: Wenn die Erste Allgemeine Verunsicherung endlich ihr Abschiedskonzert geben soll, dann macht das Tor und nicht der Ton die Musik.