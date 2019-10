Für den Gronauer Schmitz hieß es zunächst aber nur: Der Mai ist gekommen. Denn sein Rivale Dominik, Nachname Mai, setzte sich im ersten Lauf auf den allerletzten Metern doch noch an die Spitze. Dann aber erwischte Kevin Schmitz einen solchen perfekten Tag beim Finale der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) im Supermoto in Harsewinkel. Als kompletter Neuling der Rennserie S4 feierte der Außenseiter aus Gronau den Titel des gesamtdeutschen Meisters.

Sein Smartphone war an diesem Wochenende ein treuer Begleiter. Immer wieder wanderte der Blick von Kevin Schmitz vom Himmel auf die Wetter-App. Regen, den wünschte sich der Underdog, der vom Motorcross kam und im April erst die Rennklasse gewechselt hatte. Schmitz, den niemand auf der Rechnung hatte, den aber auch keiner auf seinem Weg zum Westdeutschen Champion aufhalten konnte. Nun wollte der Gronauer auch den gesamtdeutschen Titel.

Rutschig wie Schmierseife

Regenreifen – oder doch besser Slicks? Schon am ersten Renntag war das die Gretchenfrage. Und Kevin Schmitz hatte Glück. Die Rechnung ging auf, der Regen kam. Nach einem zweiten Platz im Pflichttraining setzte sich Schmitz also im ersten Wertungslauf direkt an die Spitze des Feldes, um sich dann doch noch auf den letzten Metern von Dominik Mai abfangen zu lassen – mit gerade einmal 0,052 Sekunden Differenz.

Als vor dem zweiten Rennen tags darauf schon im Training immer dichtere Wolken aufzogen und die ersten Tropfen vom Himmel kamen, warf Schmitz einen letzten prüfenden und erleichterten Blick auf die Strecke: Perfektes Wetter! Und noch dazu ein perfekter Start, denn als das Rennen um Punkt 12.15 Uhr eröffnet wurde, setzte sich der Gronauer direkt an die Spitze. Doch Mai blieb ihm dicht auf den Fersen. „Ich konnte seinen Atem regelrecht spüren“, berichtete Kevin Schmitz hinterher. Jetzt hieß es also: Nerven bewahren, sich keine Fehler beim Überrunden erlauben. Denn die Strecke war längst rutschig wie Schmierseife geworden.

Schreckmoment: Rennabbruch

Dann der Schreckmoment für seine Freunde, Familie und den Mechaniker: Rote Flagge, Rennabbruch. Wo ist Schmitz? Schnell stellte sich heraus: Ein anderer Fahrer war gestürzt, benötigte medizinische Hilfe. Es sollte ihm bald besser gehen. Das Rennen wurde nach rund zwei Drittel vorzeitig abgebrochen. Mit Kevin Schmitz an erster Position. Als der sich dann ungläubig seines Helmes entledigte, konnte er es kaum fassen: Der Neuling war Deutscher Meister in der Supermoto S4!