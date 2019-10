Der erhoffte Goldene Oktober der Fortunen ist nach dem 0:2 (0:0) bisher vor allem eines: pechschwarz. Trainer Orhan Boga suchte nach Erklärungen. Doch so recht fündig wurde er dabei nicht: „Vielleicht lässt es sich so zusammenfassen: Wir treffen einfach momentan zu oft die falschen Entscheidungen“, kritisiert der Coach der Dinkelstädter.

Denn es war mitnichten so, als sei Blau-Schwarz im Sportpark an der Laubstiege die schlechtere Mannschaft gewesen. Dass Fortuna den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen wäre, trifft ebenfalls nicht zu. Doch schon im ersten Abschnitt, der leistungsgerecht 0:0 endete, war entweder der letzte, der finale Pass zu schlecht. Oder aber Gronau verzettelte sich in die nächste Einzelaktion.

Beim 0:1 steht Gronau komplett neben sich

„Es stimmt, in so mancher Szene waren wir auch zu eigensinnig“, so Boga. Er musste dann mit ansehen, wie „wir das einzige Mal an diesem Nachmittag in der Abwehr komplett neben uns standen“. Vredens Marcel Terbrack nutzte also die Gunst der Stunde, marschierte durch die Gronauer Defensivreihe und schloss zur Führung ab (59.).

Anschließend ließ die Boga-Elf nichts unversucht. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich besaß Moritz Terbeck, der nach einer schönen Flanke per Kopf scheiterte. Als die Hausherren immer mehr öffneten, um das 1:1 so zu erzwingen, war das für den FC Vreden abermals ein gefundenes Fressen. Einen Konter schloss Benjamin Schroer eiskalt zur 2:0-Entscheidung ab (80.).