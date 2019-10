Dort ließ das 27:17 keine Antworten offen. Zu gerne hätten die Gäste zwei Punkte mit nach Hause genommen. Sportlich allerdings bekamen sie von Gronau unmissverständlich einen Korb. Herzlich willkommen sein wird der TSV auch beim nächsten Mal wieder. Ganz gewiss sogar.

„Es gibt sicherlich uncoolere Ergebnisse als dieses“, lächelte Adam Fischer hinterher wie der charmante Rosenkavalier von nebenan und genoss den Moment des ersten Erfolges in der aktuellen Saison. Seinen Spielern rollte der Vorwärts-Trainer sogar den roten Teppich aus: „Das war wirklich eine bemerkenswert starke Abwehrleistung, die uns heute zu diesem sehr deutlichen Erfolg geführt hat.“

Flirt mit dem ersten Saisonsieg

Und das nicht zum ersten Mal. Schon in der letzten Spielzeit hatten die Blau-Weißen gegen Ladbergen den ersten Sieg in eigener Halle gefeiert – mit 33:16! Dieses Mal ging es nicht ganz so, doch immer noch überragend deutlich aus. Quasi Liebe auf den zweiten Blick. Denn obwohl die Gronauer mit 3:0 schnell vorne lagen, fand Fischer, dass „wir erst nur sehr holprig in die Partie gefunden haben. Das brauchte etwas Zeit.“ In der Tat hielt der TSV das Match 19 Minuten lang bis zum 6:7 offen. Dann wurde der Flirt der Gronauer mit dem ersten möglichen Saisonsieg intensiver. Vorwärts zog an und bis zur Pause auf 11:7 davon.

Direkt nach Wiederanpfiff folgte schnell der zwölfte Treffer. Spätestens jetzt war klar: An diesem Date würden nur die Hausherren Gefallen finden. „Vor allem unser Innenblock mit Jan Ibing und Maximilian Böing hat ganze Arbeit geleistet und die gegnerischen Kreisläufer aus dem Spiel genommen“, war Adam Fischer hinterher ob der starken Defensive Feuer und Flamme.

Vorwärts wie entfesselt

Beim Stand von 16:11 verliebten sich auch die Fans auf der Tribüne das nächste Mal in ihre Mannschaft, als die wie entfesselt auf 20:11 davon zog. Und wie es sich für eine echte Lovestory gehört, hätte die Partie mit dem 27:17 kein schöneres Happy End finden können.

„Was soll ich heute kritisieren? Allen Ernstes die Angriffsleistung, die tatsächlich noch ausbaufähig ist?“, wollte Adam Fischer hinterher nicht den Spielverderber mimen. „Nach solch einem Sieg mit sogar zehn Toren Abstand liegt mir das fern.“