Gronau -

Sie erzielten zwar 28 eigene Tore. Doch selbst die reichten den Handballerinnen von Vorwärts Gronau in der Bezirksliga nicht. Die Mannschaft von Stefanie Kömmelt musste am Ende dann doch gegen den BSV Roxel in eine 28:31 (16:18)-Niederlage einwilligen. Die mittlerweile schon dritte.