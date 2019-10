Denn überhaupt nicht einverstanden war die Trainerin mit dem ersten Durchgang, genauer gesagt mit „den ersten 18 katastrophalen Minuten, als es vor allem in der Abwehrarbeit an wirklich allem fehlte, was von einer Mannschaft erwartet werden darf, die in der Verbandsliga startet“. So enteilte die JSG bis auf 19:8, ehe Vorwärts wiederum bis zum Pausentee noch etwas Schadensbegrenzung bot.

„Wir können es besser“, stellte Karola Westhoff dann etwas milder nach der zweiten Hälfte fest. Jetzt war es ein Match zumindest auf Augenhöhe, wurde in der Deckung nicht zu offensiv verteidigt. Und in vorderster Front erzielten insbesondere Finn Lammers und Torben Schmidt im Zusammenspiel mit Kreisläufer Erik Wölk und den beiden Außen Luca Rymarczyk und Luca Brockhues einige schöne Treffer.

Spielerisches Potenzial vorhanden

„Dass die zweite Hälfte dann tatsächlich mit 17:16 Toren an uns ging, zeigt, dass die spielerischen Möglichkeiten vorhanden sind. Die Mannschaft muss jetzt aber unbedingt lernen, ihr Potenzial über die gesamte Spieldauer abzurufen“, so Westhoff.

Es spielten : Nils Steinacker (Tor), Finn Lammers (13 Treffer), Erik Wölk (5), Torben Schmidt (5), Luca Rymarczyk (2), Luca Brockhues (2), Leonard Ernst (1), Jonas Dick (1), Berkan Kozan (1), Marlon Ernst, Bernd Lüttikhues.