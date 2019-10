Das Besondere an dieser WM war aber weniger die bereits beeindruckende Zahl von 300 Teilnehmer aus 14 Nationen, sondern die Tatsache, dass sich die Taekwondo-Sportler auch mit Gegnern verwandter Sportarten wie Kickboxen oder Karate messen mussten.

„Das war natürlich eine spannende Erfahrung für alle und zudem eine gute Gelegenheit, um die eigenen Fähigkeiten zu testen und an Grenzen zu gehen“, fand Tangenberg. Der Trainer durfte ohnehin mehr als zufrieden sein mit den Leistungen seiner Schützlinge. Denn die machten mit jeweils zwei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen „fette Beute“ am Rhein. Selbstverständlich war das keineswegs.

Rinze Tangenberg klärt auf: „Normalerweise kämpfen wir immer auf Bodenmatten. Bei der WM mussten wir in den Ring steigen, so wie es eben beim Kickboxen üblich ist. Das hat die Kinder etwas aus dem Konzept gebracht“, so der Trainer. „Es ist eben ungewohnt, in erhöhter Position und mit einer seitlichen Begrenzung zu kämpfen, sodass man nicht mehr ausweichen kann.“

WM-Atmosphäre aufgesaugt

Es dauerte aber nicht lange, da gewöhnten sich seine Schützlinge offenbar nicht nur an die Rahmenbedingungen. Nein, sie schienen die WM-Atmosphäre regelrecht aufzusaugen. Die Nienborgerin Amelie Borgers etwa, die in ihren beiden Kampf-Kategorien Gold und Silber abräumte. Ebenso wie ihre Vereinskameradin Maria Vasin, die als zweite Weltmeisterin die Heimreise antreten durfte.

Außerdem gelang es Sergej Vasin, in seiner Altersklasse die Silbermedaille zu erkämpfen. Naomi Bonke und Hanna Wolters holten sich in schwierigen Wettkämpfen jeweils Bronze und machten so den Medaillenspiegel komplett.

Pechvogel Len Probst

„Das haben wirklich alle super gelöst“, klatschte Rinze Tangenberg Beifall. Und spendete hinterher Len Probst noch Trost. Ihm war als einzigem Teammitglied als Vierter nicht der Sprung aufs Treppchen gelungen. „Technisch war Len klar der bessere Kämpfer“, fand sein Trainer. „Leider fehlte ihm das letzte Quäntchen Glück, den entscheidenden Punkt zu machen.“