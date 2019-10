Bereits Freitagabend wird nun die Partie des achten Spieltags gegen den FC Oeding vorgezogen.

Der Anpfiff an der Laubstiege ertönt zwar erst um 19.30 Uhr. Aber Sandkühler macht vorab schon eine klare Ansage: „Dieses Mal fehlen nicht acht Spielerinnen wie in Flaesheim. Ich erwarte jetzt absolut eine Trotzreaktion. Die Mädels sind heute gefordert und müssen liefern“, so der Coach.

Denn Oeding feierte mit dem 2:1 gegen BSV Brochterbeck am letzten Wochenende den ersten Saisonsieg, auf den die Blau-Schwarzen nach wie vor noch warten.