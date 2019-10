Die Gäste bewiesen an der Laubstiege, warum sie die Tabelle der Kreisliga A2 anführen. Im Schnitt hat Coesfeld nämlich ziemlich exakt vier Treffer pro Partie erzielt. Und genau diese vier Tore bejubelte SG auch am Donnerstagabend.

Bis zum Pausentee stand es allerdings noch 0:0. „Da wäre schon ein 3:3 möglich gewesen“, meinte Fortuna-Trainer Orhan Boga nach einen prüfenden Blick ins Notizbuch. Denn während bei zwei Coesfelder Schüssen der Pfosten im Weg stand, scheiterten die Gronauer durch Timo Setzpfand und Christoph Dinkelborg am Querbalken. Dinkelborg hatte noch eine weitere gute Einschussmöglichkeit, die SG ebenso.

SG schlägt gnadenlos zu

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste dann schlichtweg in einem Punkt viel besser: in der Effektivität. Denn während sich Dinkelborg noch über eine weitere vergebene Chance ärgerte, schlug SG auf der anderen Seite zu (55.) und konterte Fortuna etwas später eiskalt aus (71.). Nach einer wirklich sehenswerten Kombination ließ Moritz Terbeck die Blau-Schwarzen noch einmal hoffen (81.). Doch das dauerte nur wenige Minuten. Dann war der Endstand per Doppelschlag der Gäste amtlich (85./87.).