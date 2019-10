Dass der am Ende ein wenig glücklich erst in allerletzter Sekunde zustande kam, interessierte hinterher bei den Blau-Schwarzen aber niemanden mehr.

0:0 stand es im Sportpark an der Laubstiege, als Sandkühler sechs Minuten vor dem Ende „all in“ ging. Er nahm Jacqueline Eckelmann vom Feld und brachte mit Laura Münstermann eine weitere Stürmerin. Und genau die holte dann in der 90. Minute den entscheidenden Strafstoß heraus.

Das Problem: Mit Eckelmann stand die etatmäßige Elferschützin nun nicht mehr auf dem Platz. Also schnappte sich Meike Scholten den Ball, jagte ihn in den Winkel – und der Schiedsrichter piff die Partie erst gar nicht mehr an. „Das hat Meike wirklich abgezockt gemacht“, staunte auch Sandkühler nicht schlecht.

Der Fortuna-Coach war mit der zweiten Hälfte zwar weitestgehend einverstanden, nicht aber mit dem ersten Durchgang. „Ich musste in der Pause richtig laut werden, denn was wir zuvor an Kurzpassspiel gezeigt haben, ging gar nicht“, fand der Übungsleiter. „Die Mädels haben es danach aber viel besser gemacht. Und vor allem haben wir dieses Mal auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt.“