Der Spielertrainer selbst hatte die Hausherren im Stadion am Bahnhof zwei Mal mit 1:0 und 2:1 in Front geschossen (5./33.). Der Bezirksliga-Spitzenreiter hatte eine starke Kombination mit einigen Direktpässen vorzuweisen, die zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte (22.). Aber: Dieses 2:1 nach der ersten Hälfte ging für den VfB absolut in Ordnung.

Bitter wurde es allerdings für Alstätte im zweiten Abschnitt. Das lag zum einen am unglücklichen Gegentor, das zum erneuten Ausgleich führte. Denn nach einem Chip des SuS in den gegnerischen Strafraum rutschte Nico Maas aus, wollte im Fallen noch klären, doch irgendwie landete der Ball dann doch im Tor (51.). „Ärgerlich, denn viel ist Stadtlohn aus dem Spiel heraus nicht gerade eingefallen“, kommentierte Krüchting das Gegentor. Es sollte aber noch schlimmer kommen.

Denn anschließend vergab der VfB drei „Matchbälle“. Oder zumindest Chancen, die zum Teilerfolg hätten reichen können. Erst segelte ein Kopfball von Markus Krüchting knapp am gegnerischen Kasten vorbei. Dann rutschte Johannes Feldhaus beim Versuch eines Handelfmeters aus, sodass daraus nicht wirklich eine gute Chance wurde. Und anschließend kam auch Henning Leeners bei einem Konter allein auf weiter Flur ins Stolpern, sodass er doch noch beim Torschuss entscheidend gehindert werden konnte.

Und was machte der SuS? Der schlug nach einem Freistoß acht Minuten vor Feierabend gnadenlos zu. Krüchting nahm es zur Kenntnis: „So ist Fußball.“