Aber tatsächlich: Ausgerechnet gegen den Titelaspiranten zeigten die Gastgeber eine vorzügliche Leistung. Und diesmal belohnten sich die Grün-Weißen auch – anders als zuvor gegen die anderen Spitzenmannschaften aus Haltern, Dülmen und Stadtlohn. Da waren die Eperaner leer ausgegangen.

Vielleicht wäre das auch erneut so passiert, wenn die zuvor fünfmal in Folge siegreichen Nordkirchener ihren ersten beiden frühen Chancen genutzt hätten. Knapp verfehlte Simon Mors das Tor, dann scheiterte FCN-Spielführer Florian Fricke mit einem Strafstoß.

„Und der war nicht schlecht geschossen. Den hält Marcel Peters-Kottig sensationell. Das war eine Schlüsselszene“, betonte Bültbrun.

Die Parade ihres Torhüters war für die Hausherren ein Weckruf, ein Signal. Danach fand Vorwärts ins Spiel, erlaubte dem bislang gefährlichsten Angriff der Liga nur noch wenig und kreierte selbst Chancen. Die verwertete Nick van Wezel, einer von zahlreichen Eper Youngster auf dem Platz, zweimal eiskalt zur 2:0-Führung (19.; 36.). Später musste der Doppeltorschütze, wie zuvor schon Justin Bauer im ersten Durchgang, verletzt vom Feld. Aber auch das steckte Vorwärts weg.

Mit dem 3:0 in der 59. Minute – Florian Albers setzte Aleksandar Temelkov mustergültig in Szene – war die Partie so gut wie entschieden.

Epe erinnerte sich aber an verspielte Führungen in früheren Partien und spielte leidenschaftlich und mit Vollgas weiter. So blieben die Gastgeber am Drücker, setzten nach und hätten zahlreiche weitere Treffer erzielen können.

Doch FCN-Keeper Philipp Sandhowe parierte mehrfach – gegen Vincent Wenker, Florian Albers und mindestens viermal Temelkov. Es hätte ein Debakel werden können für den Ligafavoriten. Nur in der Schlussminute war Sandhowe nochmals machtlos. Leon Kernebeck wurde von Temelkov frei gespielt und markierte den 4:0-Endstand.