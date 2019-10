Gronau -

Sven Manthey (Budo Mugen Gronau) gewann beim 5. Internationalen Bayer Judo Cup in Leverkusen Bronze in der Gewichtsklasse bis 34 kg der U14. Bei diesem stark besetzten Turnier waren Judoka aus dem ganzen Bundesgebiet, den Benelux-Ländern, Dänemark und Großbritannien am Start.