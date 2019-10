Mit nun vier Mannschaftspunkten und einem Einzelspiel-Verhältnis von 9:1 war es ein erfolgreicher Auftritt des Vorjahres-Vizemeisters. Die WN sprachen danach mit Christiane Broders aus dem VSS-Trainerteam.

„Die Rückkehr von Rekers“ wurde im Vorbericht des Wettkampfwochenendes getitelt. Ein Jahr im Ausland bedeutete auch ein Jahr Verzicht auf eine Topschützin. Wie froh ist man über das Comeback?

Christiane Broders: Gerade nach diesem Wochenende bin ich kein Fan davon, Einzelsportler besonders hervorzuheben, da sich in beiden Mannschaften wirklich alle mächtig ins Zeug gelegt haben. Dennoch bin ich beeindruckt von Katharina. Sie hat nach ihrer Rückkehr hart trainiert und enorm schnell wieder zu alter Form gefunden. Mit den Ergebnissen von 389 Ringen und dem Tagesbestresultat aller Schützen von 396 Ringen hat sie ein markantes Ausrufezeichen gesetzt und wird eine wichtige Stütze in der Mannschaft bleiben.

Der Mannschaftsschnitt im ersten Wettkampf lag bei 386,4 Ringen, im zweiten Durchgang bei 388,2 Ringen. Wie zufrieden ist damit die Trainerriege?

Broders: Uns ist schon aufgefallen, dass hier und da noch etwas Luft nach oben ist, aber es hat für zwei unterm Strich ungefährdete Siege gereicht. Da Katja Sago erkältungsbedingt angeschlagen war, mussten wir umplanen und haben Lena Baumann als Joker einsetzen können. Wir freuen uns sehr, dass sie uns trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen als Backup zur Verfügung steht. Und dass sie nichts verlernt hat, das hat sie mit ihren 389 Ringen auch unter Beweis gestellt.

Nach so einem Auftakt nach Maß, was ist in dieser Saison möglich?

Broders: Wir schließen nichts aus, wir bleiben gern Tabellenführer, müssen dafür aber noch einiges tun. Es tut auf jeden Fall gut zu sehen, dass wir mit viel Selbstvertrauen das Heimspiel gemeistert haben. Da zahlt sich aus, dass wir in der Vorbereitung fokussiert und konzentriert gearbeitet haben. Fakt ist, wir sind sicher nicht unschlagbar, aber es ist auch nicht einfach uns zu schlagen. Der zweite Doppelspieltag in Lennetal am 10. November wird dem Team wieder viel abverlangen. Die Gegner lauten dann SV Deiringsen und Lennetal, keine Unbekannten für uns

