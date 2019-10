Epe -

Den Duellen in der Westfalenliga standen die zwei Partien in der Verbandsliga im Schieß-Sport-Zentrum am Eper Dakelsberg in nichts nach. Es ging hier teils noch packender zu, denn im zweiten Duell von VSS Epe II gegen ABC Münster I musste ein Stechschuss die Entscheidung bringen.