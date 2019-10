Mit einer vor allem kämpferisch überragenden Leistung nahm die Mannschaft von Trainer André Hippers der favorisierten TSG Dülmen mit einem 0:0 vollkommen verdient einen Punkt ab.

Torchancen waren im ersten Durchgang auf beiden Seiten rar, die zwei Möglichkeiten der Gäste entschärfte Keeper Niklas Baumann . Aber von Beginn hielten die Hausherren mit großer Leidenschaft dagegen, kein Zentimeter Boden wurde verschenkt. „Nach einer Viertelstunde sind wir besser ins Spiel gekommen und haben auch die Kontrolle über das Spiel gewonnen“, analysierte Hippers.

FC Epe und Hippers verlängern Vertrag Frühzeitig hat der FC Epe mit Spielertrainer André Hippers die weitere Zusammenarbeit geregelt. Dazu erklärt Sven Terglane als Leiter der Seniorenabteilung: „Andre ist für uns als Trainer und als Spieler eine absolute Bereicherung. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte und wie er die Jüngeren in den Kader einbaut, gefällt uns sehr gut. Wir sind sehr froh, dass wir mit André frühzeitig um eine weitere Saison verlängern konnten.“Und auch der Coach selbst ist sehr zufrieden. „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Mir macht es riesigen Spaß im Verein, gerade weil er so familiär ist. Ich habe richtig Lust darauf, junge Spieler zu integrieren. Es ziehen alle super mit und sind wissbegierig.“ ...

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Felix Wobbe den Führungstreffer für die Gastgeber auf dem Fuß, er verzog nur knapp. Die Partie blieb jederzeit offen, bei zwei Freistößen aus guter Position von Jannick Holtmann und später Julian Reus sowie einer Vielzahl von Eckstößen droht den Gästen immer wieder Gefahr. Jedoch hätte auch Dülmen treffen können: In der 62. Minute stand Baumann goldrichtig im kurzen Eck, wenig später vergab Kock.

Die Chance schlechthin ergab sich aber in der Nachspielzeit für den FC Epe . Timo Schönherr drang in den Strafraum ein, spielte ab, doch weder Philipp Hörst noch Holtmann vermochten das Chaos in der Dülmener Abwehr zu nutzen. „Wenn wir da das Quäntchen Glück gehabt hätten, wo wir sonst in den letzten Wochen so oft Pech in der Schlussphase hatten, wäre das ein richtiger Befreiungsschlag gewesen, wenn wir da noch das späte Tor gemacht hätten“, meinte Hippers.