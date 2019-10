„Das war schon deutlich besser“, lobte Spielertrainer Orhan Boga, der dieses Mal selbst zum Einsatz gekommen war. Wenngleich er mit der Torausbeute der ersten 45 Minuten, in denen Marcel Bösel oder auch Moritz Terbeck doppelte das 1:0 auf dem Schlappen hatten, nicht ganz zufrieden sein konnte.

Aber: Wer die Zweikämpfe so engagiert führt wie Fortuna am Sonntag an der Laubstiege, erarbeitet sich bisweilen auch das Glück. Denn nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Gäste die ganz große Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen. Die gelang dann Marcel Bösel auf der anderen Seite, der von Moritz Terbeck in Szene gesetzt wurde (60.).

Es geht Schlag auf Schlag

Fortuna setzte nach dem 1:0 direkt nach und den Gegner unter Druck. So kam Terbeck wieder schnell ans Leder – und vollendete auch 28 Metern sehenswert zum 2:0 (61.).

Schlag auf Schlag ging es weiter. Dieses Mal mit einer Ecke der Gäste, die das schnelle Anschlusstor brachte (62.). Die Blau-Schwarzen waren dem 3:1 in der letzten halben Stunde allerdings näher als Oeding dem Ausgleich. Und so kam es auch. Alexander Buning verwandelte einen Freistoß direkt zum 3:1-Endstand (90.).