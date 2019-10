Vorwärts Epe hat seinen guten Lauf in der A-Liga der Frauen bestätigt. Mit dem glatten 6:0-Erfolg bei Schlusslicht Turo Darfeld 2 bauten die Grün-Weißen ihre tolle Serie auf nunmehr sechs Siege in Folge aus. Nichts zu melden hatte hingegen Fortuna Gronau 2 bei der 0:4-Niederlage in Hausdülmen.