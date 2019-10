Diese können per Mail vorgeschlagen werden oder sich selbst bewerben. Trikotsätze, ein spezieller Pokal und die Reise zu einem Länderspiel im Jahr 2020 sind als Preise ausgeschrieben.

Die Vertreter der Jury, die gemeinsam mit den Usern von fussball.de die Sieger küren werden, freuen sich auf viele kreative Bewerbungen. Zur Jury gehört auch Dr. Rainer Koch , 1. DFB-Vizepräsident Amateure. Er findet: „Die Wahl der Amateure des Jahres ist mittlerweile eine Institution und gibt den Amateurfußballern in ganz Deutschland die Bühne, die sie verdient haben. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement halten sie nicht nur die vielen kleinen Vereine an der Basis, sondern auch die Begeisterung für den Fußball generell am Leben.“

Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 28. Oktober um 23:59 Uhr. Kurzgeschichten, Fotos, Videos oder andere kreative Einsendungen sind gefragt. Die Bewerbung lässt sich frei gestalten und soll an die Mailadresse fussball.de@dfb.de geschickt werden. Die einzigen beiden Bedingungen: Die vorgeschlagenen Spielerinnen und Spieler müssen mindestens 16 Jahre alt sein und dürfen höchstens in der Regionalliga (Frauen) beziehungsweise Oberliga (Männer) spielen.