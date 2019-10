Nach vier Turniertagen im vergangenen Jahr belässt es der Ländliche Zucht-, Reit- und Fahrverein diesmal bei drei Tagen. Aber an drei Prüfungen der Klasse S halten die Verantwortlichen fest. Jeweils zum Abschluss des Tages sollen die schweren Prüfungen die Pferdesportliebhaber in die Halle locken.

Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. „Wir kalkulieren mit etwa 1050 Starts an den drei Tagen“, erklärt Vereinspressesprecherin Claudia Klaas . „Davon allein entfallen etwa 300 auf die Springpferdeprüfungen für junge Pferde.“

Und die machen auch den Anfang am Freitag ab 8 Uhr. Nacheinander stehen gleich sechs Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M für die jungen Vierbeiner bis zum Nachmittag auf dem Programm. Passend dazu schließen sich zwei Youngster-Springprüfungen der Kl. M* für 6 - 9-jährige Pferde und der Kl. S* mit Stechen (für 7- bis 9-jährige Pferde) an.

Ein volles Programm erwartet die Teilnehmer und Besucher auch am Samstag. Auftakt ist wiederum um 8 Uhr, erst um 20 Uhr beginnt das Hauptspringen des Tages. Dann wird in einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Kl. S der Preis der Volksbank ausgeritten. Gut 40 Starterpaare werden dazu am Dinkelhof in den Parcours einreiten. Zuvor sind Spring- und Stilspringprüfungen der Kl. E bis L vorgesehen und ab 18 Uhr eine Springprüfung der Kl. M**.

Der Sonntag beginnt mit je zwei Springprüfungen der Kl. A und L, ehe um 13.15 Uhr die Jüngsten sich im Springreiter-Wettbewerb zeigen. Abschließend folgen ab 14 Uhr zwei Abteilungen M*-Springen, ehe es gegen 17 Uhr im Großen Preis (S*-Springen mit Stechen) um den Preis des Turnierstalls Klaas geht.

Zu diesen verschiedenen Prüfungen gehen rund 40 Teilnehmer aus den heimischen Vereinen an den Start.

Angekündigt hat sich auch Philipp Schulze Topphoff, der im Juli in den Niederlanden zum Europameister der Jungen Reiter (U21) gekürt wurde. Der 21-Jährige vom RV Roxel hatte die Fachwelt und sich selbst überrascht. „Der Sieg war total unerwartet“, meinte er nach seinem Triumph.