In allen drei Durchgängen wurde der TV Westfalia Epe , der in der Bezirksklasse beheimatet ist, seiner Favoritenrolle gegen den Kreisligisten gerecht. So war diese Partie auch schon nach 46 Minuten entschieden.

Von Beginn an machten die Eperanerinnen Druck und setzten sich schnell ab. Aufgrund vieler Eigenfehler hatte Gescher wenig zu melden, der erste Satz ging mit 25:6 an Epe.

Die deutliche Überlegenheit erlaubte es dem TV Epe, die Aufstellung nahezu komplett zu ändern, sodass neue Konstellationen erprobt werden konnten. Die Entscheidungen von Jule Weßling, die aufgrund einer Verletzung die Rolle des Trainers übernommen hatte, trugen auch Früchte. Erfolgreich wurde mit der neuen Aufstellung auch der zweite Satz mit 25:10 gewonnen.

Beflügelt von den vorangegangenen Sätzen erhöhten die Spielerinnen des TV Epe im dritten Satz noch den Druck auf die gegnerischen Reihen. Gescher hatte dem letztendlich nichts entgegensetzen, sodass dieser Satz mit 25:3 an Epe ging.

Letztendlich machte sich die spielerische Erfahrung der Eperanerinnen auf dem Feld überaus deutlich bemerkbar.

Es kamen zum Einsatz: Carina Tenbrink, Carla Peters, Emmelie Mindt, Imke Minor, Jana Winkel, Lena Heubel, Lilly Nolting, Merle Brüggelambert, Dania Brüggelambert, Pauline Herwing – Coach: Jule Weßling.