Gronau -

Vorwärts Gronau schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Am Samstag ab 10 Uhr stellt sich die Handballabteilung in beiden Sporthallen an der Laubstiege vor. Außerdem beteiligen sich die Blau-Weißen auf diese Art und Weise am bundesweiten „Tag des Handballs“.