Manuela Schweizer kann sich auf ihr Team verlassen

Der erste Turniertag ist traditionell den Jungpferden vorbehalten, die sich bei Springpferdeprüfungen der Klassen A bis L präsentieren können. Nachdem die Tiere gewaschen, gefüttert und verladen sind, machen sich die Transporter um 6.45 Uhr auf den Weg nach Gronau. In Springpferdeprüfungen ist Manuela Schweizer schließlich mit ihren fünf Pferden Lukrativ, Insallah, Jaguar, Gina und Cecilio vertreten. Da ist ordentliches Zeitmanagement gefragt.

„Das haben Anna und Lena gut im Griff. Sie bereiten die Pferde vor, bringen sie entspannt zu mir und versorgen sie nach dem Ritt“, weiß Manuela Schweizer, dass sie sich auf die 25- und 26-Jährigen hundertprozentig verlassen kann. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt da nicht, denn letztendlich wartet an diesem Tag mit 15 Starts ein echtes Mammutprogramm auf das eingespielte Team, das erst gegen 21 Uhr den Heimweg antritt.

„Man muss den Sport lieben, sonst nimmt man diese Strapazen an den Wochenenden nicht auf sich“, erklärt Schweizer.

Wen wundert es? Wer ein Pony zur eigenen Geburt erhält, dem wird das Reiten sprichwörtlich mit in die Wiege gelegt. Genau das war bei Manuela Schweizer der Fall, die vor 41 Jahren in Lauwil im Schweizer Kanton Basel-Landschaft das Licht der Welt erblickte. „Meine Eltern waren beide pferdeverrückt, sodass ich mit gut einem Dutzend Pferden aufwuchs und das Reiten quasi parallel zum Laufen erlernte“, erinnert sich die Amazone, die seit fünf Jahren für den LZRFV Gronau startet.

Obwohl sie nach der Schule zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte, sah sie ihre berufliche Zukunft im Reitsport. Zunächst war Manuela Schweizer im Turnierstall Beat Mändli zwei Jahre als Bereiterin unter Vertrag, ehe es sie 1999 nach Deutschland zog.

„Ich war immer schon fasziniert von den deutschen Pferden. Im Gegensatz zur Schweiz werden diese nämlich während ihrer Ausbildung zum Springpferd auch stark dressurmäßig ausgebildet“, so Schweizer. Neun Jahre lang sammelte sie in mehreren Zucht- und Ausbildungsställen in Lasbek, Lübeck und Oldenburg wertvolle Erfahrungen und feierte auf nationaler sowie internationaler Ebene zahlreiche Erfolge.

2009 wagte die Schweizerin schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit und fand für sich und ihre 25 Berittpferde in Ochtrup ein neues Zuhause. „Ich habe mich für die Ausbildung von Jungpferden entschieden, die ich drei bis vier Jahre lang aufbaue und schließlich auf internationaler Ebene vermarkte. Dadurch bieten sich mir jedes Jahr neue Herausforderungen und neue Sportpartner, sodass es garantiert nie langweilig wird“, so Schweizer, die mit ihren Pferden regelmäßig bei den Platzierungen zu finden ist.

Die Anerkennung der männlichen Konkurrenz ist ihr daher gewiss. „Das stimmt wohl. Doch mein Erfolg steht und fällt mit meinem Team. Ich spreche von Anna, Lena und Tine, die in der Woche die Pferde reiten, füttern und pflegen, sich um die Fahrzeuge und die Boxen kümmern und mir während des Turniers den Rücken frei halten, sodass ich mich voll und ganz auf die Springprüfungen konzentrieren kann. Die Mädchen managen alles. Gute Platzierungen beruhen auch auf ihrer Vorarbeit“, erklärt Manuela Schweizer.

Neben der Ausbildung der Vierbeiner liegt ihr daher auch die Ausbildung des Reitnachwuchses sehr am Herzen. „Ich gebe in Ochtrup und Ahaus selbst Reitstunden. Die Kinder sind begeistert und geben mir sehr viel zurück, indem sie mich bei der täglichen Arbeit mit den Pferden unterstützen und mich bei Turnieren begleiten. Letztendlich können sie von einem aktiven Reiter so mehr lernen als von pensionierten Reitern“, meint die Amazone.