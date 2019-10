Epe -

Mit den Sportfreunden aus Merfeld war in den vergangenen Jahren selten gut Kirschen essen. Von den vergangenen fünf Spielen verlor Bezirksligist Vorwärts Epe gleich deren vier. Am Freitagabend allerdings wurde das Duell am Wolbertshof mit 5:0 (1:0) eine sehr klare Angelegenheit.