Paul Ripploh bestätigt Topform

Zwar hatte Zurich auf Caja nach einem Abwurf die Siegerrunde verpasst, aber auf Diarada, dem Siegerpferd von Freitagabend, war Zurich im zweiten Prüfungsabschnitt wieder zur Stelle. Doch dann blieben die Stangen nicht liegen, mit acht Fehlerpunkten verpasste Zurich die erhoffe Platzierung.

Ganz ohne Lokalkolorit verlief die Entscheidung um den Sieg in der Zwei-Phasen-Springprüfung aber nicht. Der aus Epe stammende Manuel Feldmann , der für den RUFV Isterberg startet, meisterte mit Limbo und Upercut du Very den ersten Umlauf und durfte in der Siegerrunde ran.

Drei schwere Prüfungen am Gronauer Dinkelhof 1/48 Claudia Klaas gratuliert dem Grevener Thomas Holz (im Sattel von Gabrielle) zu seinem Sieg im S*-Springen mit Stechen zum Abschluss des dreitägigen Turniers am Dinkelhof. Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich wurde auf Diarada Dritter im S*-Springen mit Stechen. Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich wurde auf Diarada Dritter im S*-Springen mit Stechen. Claudia Klaas gratuliert. Foto: Stefan Hoof

Thomas Holz Foto: Stefan Hoof

Stefan Engbers, Zweiter im S*-Springen mit Stechen. Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Thomas Holz auf Gabrielle Foto: Stefan Hoof

Jens Schiballa, Vorsitzender des LZRFV Gronau Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Experten unter sich. Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Casarinjo Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Casarinjo Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Casarinjo Foto: Stefan Hoof

Manuel Feldmann Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Manuel Feldmann Foto: Stefan Hoof

Stefan Engbers, Zweiter im S*-Springen mit Stechen. Foto: Stefan Hoof

Greta Reinacher auf Galmé Foto: Stefan Hoof

Birgit Tegetmeyer, stellv. Bürgermeisterin, im Gespräch mit Jens Schiballa. Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Marvin Carl Haarmann (Ahaus) auf Labonita Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Im Stangenwald: Vera Brinck (Greven) auf Cornelius Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Thomas Holz auf Balinus Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Diarada Foto: Stefan Hoof

Nuri Dijks auf Addison Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Stefan Engbers (Südlohn) auf Denver Foto: Stefan Hoof

Markus Ostendarp (Stadtlohn) auf Crocant Foto: Stefan Hoof

Thomas Holz (Greven) auf Gabrielle Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Paul Ripploh (Mesum) auf Chevalier de Blue gewann das S*-Springen mit Siegerrunde Foto: Stefan Hoof

Manuel Feldmann auf Limbo Foto: Stefan Hoof

Manuel Feldmann auf Limbo Foto: Stefan Hoof

Greta Reinacher auf Cilius Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich auf Caja Foto: Stefan Hoof

Hendrik Zurich Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Foto: Stefan Hoof

Und auch der Niederländer Nuri Dijks vom Turnier- und Ausbildungsstall Klaas, mit einer Gastlizenz ausgestattet, passierte den engen Parcours fehlerfrei. Schließlich reichte es für ihn nach insgesamt 16 Sprüngen, davon neun im Normalparcours, zur Platzierung als Achter. Wie gewohnt konnte sich Dijks auf seinen 14-jährigen Schimmelwallach Addison verlassen.

Für die Topzeit waren aber vor überschaubarer Kulisse am Samstagabend andere verantwortlich, allen voran Paul Ripploh vom RFV Mesum. „Er hat einen tollen Lauf dieses Jahr“, kündigte Hallensprecher Georg Doetkotte den Mesumer an. Und auf dem elfjährigen Chevalier de Blue bestätigte der Junioren-Nationenpreisreiter in 30,12 Sekunden in der Siegerrunde die hohe Meinung des Experten. „Das ist Sport vom Feinsten“, gratulierte Doetkotte Ripploh nach einem perfekten Ritt als Erster und gewiss nicht als einziger an diesem Abend.

Hallenreitturnier in Gronau 1/84 Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

30,98 Sekunden benötigte der Stadtlohner Markus Ostendarp auf Crocant, dem mit 16 Jahren ältesten Pferd in dieser Prüfung, das immer noch für schnelle Zeiten gut ist. Rang drei verdiente sich Manuel Feldmann im Sattel von Limbo, zwei Jahre jünger als Crocant, ebenfalls ein Holsteiner Wallach. Greta Reinacher (Osterwick), die Tochter des früheren Nationenpreisreiters Klaus Reinacher, die auf Cilius in 32,25 Sek. zunächst die Führung übernommen hatte, folgte hinter Feldmann auf Platz vier – knapp vor dem Südlohner Stefan Engbers (32,95 Sek.).